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Кафидов Степан Семенович

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Место рождения

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кафидов (однодворец) Семен Прокофьевич

Мать: ?

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кораблина Мария Кафидова

Мать ребёнка: ?

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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