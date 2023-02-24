Кафидов Степан Семенович
Место рожденияСело Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кафидов (однодворец) Семен Прокофьевич
Мать: ?
Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кораблина Мария Кафидова
Мать ребёнка: ?
Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно