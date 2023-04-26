Кораблина Мария Кафидова
Место рожденияСело Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кафидов Степан Семенович
Мать: ?
Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.11.1906
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно