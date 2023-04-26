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Кораблина Мария Кафидова

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Место рождения

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кафидов Степан Семенович

Мать: ?

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.11.1906

Муж: Кораблин (однодворец) Степан Евграфович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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