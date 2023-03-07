Алашеева Агафья Кораблина
Место рождения
Дата рождения05.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1880
Бракосочетание
19.10.1898
Рождение ребёнка
23.10.1903
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Павлович
Рождение ребёнка
27.04.1908
Дочь: Романова Мария Алашеева
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Павлович
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Павлович
Смерть
Неизвестно