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Алашеева Агафья Кораблина

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1880

Отец: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Мать: Кораблина (однодворка) Матрена Кафидова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.10.1898

Муж: Алашеев (однодворец) Иван Павлович

Рождение ребёнка
23.10.1903

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Павлович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1908

Дочь: Романова Мария Алашеева

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Павлович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Павлович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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