Алашеев (однодворец) Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алашеев (однодворец) Иван Павлович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.02.1877

Дата смерти

18.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1877

Отец: Алашеев (однодворец) Павел Петрович

Мать: Алашеева Меланья Чахлова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.10.1895

Жена: Алашеева Прасковья Тюрина

Рождение ребёнка
16.12.1897

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Тюрина

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
19.10.1898

Жена: Алашеева Агафья Кораблина

Рождение ребёнка
23.10.1903

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Алашеева Агафья Кораблина

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1908

Дочь: Романова Мария Алашеева

Мать ребёнка: Алашеева Агафья Кораблина

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Алашеева Агафья Кораблина

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.03.1960
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