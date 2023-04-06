Алашеев (однодворец) Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения20.02.1877
Дата смерти18.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1877
Бракосочетание
23.10.1895
Рождение ребёнка
16.12.1897
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Алашеева Прасковья Тюрина
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
19.10.1898
Рождение ребёнка
23.10.1903
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Алашеева Агафья Кораблина
Рождение ребёнка
27.04.1908
Дочь: Романова Мария Алашеева
Мать ребёнка: Алашеева Агафья Кораблина
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Алашеева Агафья Кораблина
Смерть
18.03.1960