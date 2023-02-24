Алашеева Прасковья Тюрина
Место рожденияСело Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения23.07.1879
Дата смерти26.12.1897
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1879
Отец: Тюрин Сергей Тихонович
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
23.10.1895
Рождение ребёнка
16.12.1897
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Павлович
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
26.12.1897
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: умерла в родах