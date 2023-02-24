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Алашеева Прасковья Тюрина

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Место рождения

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

23.07.1879

Дата смерти

26.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1879

Отец: Тюрин Сергей Тихонович

Мать: Тюрина Александра Ивановна

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
23.10.1895

Муж: Алашеев (однодворец) Иван Павлович

Рождение ребёнка
16.12.1897

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Павлович

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
26.12.1897
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: умерла в родах
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