Тюрина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1879
Дочь: Алашеева Прасковья Тюрина
Отец ребёнка: Тюрин Сергей Тихонович
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния