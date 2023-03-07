Алашеева Надежда Кораблина
Место рождения
Дата рождения23.09.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1869
Бракосочетание
12.10.1887
Рождение ребёнка
16.07.1888
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
17.07.1889
Сын: Алашеев (однодворец) Пмв Иван Петрович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1893
Сын: Алашеев (однодворец) Андрей Петрович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Григорьевич
Смерть
Неизвестно