Алашеева Надежда Кораблина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлашеева Надежда Кораблина

Алашеева Надежда Кораблина

avatar

Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.09.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1869

Отец: Кораблин (однодворец) Фрол Петрович

Мать: Кораблина Пелагея Романова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.10.1887

Муж: Алашеев (однодворец) Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
16.07.1888

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Григорьевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1889

Сын: Алашеев (однодворец) Пмв Иван Петрович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Григорьевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1893

Сын: Алашеев (однодворец) Андрей Петрович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Петр Григорьевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close