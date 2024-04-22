Гультяев Яков Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1876 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
14.01.1882 ст.
Дочь: Гультяева Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.
Дочь: Гультяева Ефимия Яковлевна
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.
Сын: Гультяев Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно