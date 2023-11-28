Гультяева Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяева Анастасия Антоновна

Гультяева Анастасия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1876 ст.

Сын: Гультяев Ефрем Яковлевич

Отец ребёнка: Гультяев Яков Михайлович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1882 ст.

Дочь: Гультяева Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Гультяев Яков Михайлович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1885 ст.

Дочь: Гультяева Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Гультяев Яков Михайлович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.

Сын: Гультяев Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Гультяев Яков Михайлович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close