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Вторая Жена Марфа Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ВЕЛЬЯДОВО МК-1766 04.05.1766 Деревни Речек крестьянин вдовец Филипп Дмитриев крестьянкой девкой деревни Вельядова Марфой Козминой вторым браком РЕЧКИ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Дмитриев

МК-1779 14.07.1779 Деревни Речек отрок крестьянский сын Герасим Филиппов з девкою той вотчины деревни Васкова с крестьянской дочерью Елизаветой Никитиной первым браком
Место жительства
Неизвестно
Вельядово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.05.1766

Муж: Филипп Дмитриев

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1766 04.05.1766 Деревни Речек крестьянин вдовец Филипп Дмитриев крестьянкой девкой деревни Вельядова Марфой Козминой вторым браком
Смерть
Неизвестно

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