Вторая Жена Марфа Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ВЕЛЬЯДОВО МК-1766 04.05.1766 Деревни Речек крестьянин вдовец Филипп Дмитриев крестьянкой девкой деревни Вельядова Марфой Козминой вторым браком РЕЧКИ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Дмитриев
МК-1779 14.07.1779 Деревни Речек отрок крестьянский сын Герасим Филиппов з девкою той вотчины деревни Васкова с крестьянской дочерью Елизаветой Никитиной первым браком
Место жительства
Неизвестно
Вельядово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.05.1766
Муж: Филипп Дмитриев
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1766 04.05.1766 Деревни Речек крестьянин вдовец Филипп Дмитриев крестьянкой девкой деревни Вельядова Марфой Козминой вторым браком
Смерть
Неизвестно