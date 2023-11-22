Gerashchenko Leonid — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGerashchenko Leonid

Gerashchenko Leonid

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Gerashchenko Vasiliy

Мать: Gerashchenko Fekla

Смерть
1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close