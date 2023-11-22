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Gerashchenko Leonid
Gerashchenko Leonid
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
1936
Пол
Мужской
Отец
Gerashchenko Vasiliy
1899 г.р.
Мать
Gerashchenko (Knorozova) Fekla
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Gerashchenko Vasiliy
Мать:
Gerashchenko Fekla
Смерть
1936
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