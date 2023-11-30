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Gerashchenko Vasiliy

Место рождения

Хотимск, Хотимский район, Могилёвская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Gerashchenko Matvey

Мать: Yevdokiya

Хотимск, Хотимский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Murygina Nadezhda

Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Medvedeva Maria

Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla

Рождение ребёнка
1933

Сын: Gerashchenko Leonid

Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Botvinik Lyubov

Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla

Смерть
1941
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