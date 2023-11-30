Gerashchenko Vasiliy
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Gerashchenko Matvey
Мать: Yevdokiya
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Murygina Nadezhda
Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Medvedeva Maria
Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla
Рождение ребёнка
1933
Сын: Gerashchenko Leonid
Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Botvinik Lyubov
Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Gerashchenko Fekla
Смерть
1941