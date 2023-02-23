Кирпичникова Фёкла Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичникова Фёкла Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Аграфена Михайлова

Отец ребёнка: Кирпичников Михаил Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Василиса Михайлова

Отец ребёнка: Кирпичников Михаил Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кирпичников Николай Михайлов

Отец ребёнка: Кирпичников Михаил Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кирпичников Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Кирпичников Михаил Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
154 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпичников Михаил Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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