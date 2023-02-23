Кирпичникова Фёкла Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аграфена Михайлова
Отец ребёнка: Кирпичников Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Василиса Михайлова
Отец ребёнка: Кирпичников Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кирпичников Николай Михайлов
Отец ребёнка: Кирпичников Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кирпичников Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Кирпичников Михаил Дмитриев
Место жительства
1850
154 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно