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Кирпичников Михаил Дмитриев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Кирпичников Дмитрий Степанов

Мать: Кирпичникова ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Аграфена Михайлова

Мать ребёнка: Кирпичникова Фёкла Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Василиса Михайлова

Мать ребёнка: Кирпичникова Фёкла Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кирпичников Николай Михайлов

Мать ребёнка: Кирпичникова Фёкла Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кирпичников Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Кирпичникова Фёкла Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
154 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпичникова Фёкла Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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