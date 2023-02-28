Кирпичников Михаил Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Кирпичников Дмитрий Степанов
Мать: Кирпичникова ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аграфена Михайлова
Мать ребёнка: Кирпичникова Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Василиса Михайлова
Мать ребёнка: Кирпичникова Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кирпичников Николай Михайлов
Мать ребёнка: Кирпичникова Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кирпичников Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Кирпичникова Фёкла Фёдорова
Место жительства
1850
154 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно