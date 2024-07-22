Поваляев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поваляев Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поваляев Валентин Ефимович

Мать ребёнка: Поваляева (Имя не известно)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поваляева (Имя не известно)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киркина Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Поваляева (Имя не известно)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поваляев Валентин Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1921

Дочь: Дъяченко Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Поваляева (Имя не известно)

д. Судьбища, Новокуровский район, Куйбышевская область
Смерть
Неизвестно

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