Поваляева (Имя не известно) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поваляева (Имя не известно)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поваляев Валентин Ефимович

Отец ребёнка: Поваляев Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киркина Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Поваляев Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поваляев Ефим

Рождение ребёнка
04.08.1921

Дочь: Дъяченко Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Поваляев Ефим

д. Судьбища, Новокуровский район, Куйбышевская область
Смерть
Неизвестно

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