Поваляева (Имя не известно)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поваляев Валентин Ефимович
Отец ребёнка: Поваляев Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киркина Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Поваляев Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поваляев Ефим
Рождение ребёнка
04.08.1921
Дочь: Дъяченко Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Поваляев Ефим
д. Судьбища, Новокуровский район, Куйбышевская область
Смерть
Неизвестно