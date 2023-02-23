Марья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Михаил Астафьев

Отец ребёнка: Астафий Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Елуднов Ефим Астафьев

Отец ребёнка: Астафий Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ещунов Трофим Астафьев

Отец ребёнка: Астафий Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Василиса Астафьева

Отец ребёнка: Астафий Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
24
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафий Александров

Смерть
Неизвестно
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