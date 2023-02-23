Марья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Михаил Астафьев
Отец ребёнка: Астафий Александров
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Астафий Александров
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Астафий Александров
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Василиса Астафьева
Отец ребёнка: Астафий Александров
Место жительства
1858
24
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафий Александров
Смерть
Неизвестно