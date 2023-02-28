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Ещунов Трофим Астафьев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Астафий Александров

Мать: Марья Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
24
Рождение ребёнка
15.04.1867

Сын: Ещунов Георгий Трофимов

Мать ребёнка: Ещунова Агафья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1868

Сын: Ещунов Григорий Трофимов

Мать ребёнка: Ещунова Агафья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ещунова Агафья Иванова

Смерть
Неизвестно
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