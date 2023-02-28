Ещунов Трофим Астафьев
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Астафий Александров
Мать: Марья Фёдорова
Место жительства
1858
24
Рождение ребёнка
15.04.1867
Мать ребёнка: Ещунова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
18.09.1868
Мать ребёнка: Ещунова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ещунова Агафья Иванова
Смерть
Неизвестно