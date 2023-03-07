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Астафий Александров

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Михаил Астафьев

Мать ребёнка: Марья Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Елуднов Ефим Астафьев

Мать ребёнка: Марья Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ещунов Трофим Астафьев

Мать ребёнка: Марья Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Василиса Астафьева

Мать ребёнка: Марья Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
24
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Фёдорова

Смерть
1855
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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