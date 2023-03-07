Астафий Александров
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Михаил Астафьев
Мать ребёнка: Марья Фёдорова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Марья Фёдорова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Марья Фёдорова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Василиса Астафьева
Мать ребёнка: Марья Фёдорова
Место жительства
1858
24
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Фёдорова
Смерть
1855