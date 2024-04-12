Саченко (Кривенко) Феврония Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
26.01.1791 ст.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Саченко Мелания Фёдоровна
Отец ребёнка: Саченко Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
21.03.1801 ст.
Отец ребёнка: Саченко Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
24.11.1806 ст.
Дочь: Саченко Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Саченко Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно