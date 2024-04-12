Саченко (Кривенко) Феврония Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саченко (Кривенко) Феврония Герасимовна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кривенко Герасим Григорьевич

Мать: Кривенко Марфа Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1791 ст.

Муж: Саченко Фёдор Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Саченко Мелания Фёдоровна

Отец ребёнка: Саченко Фёдор Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.03.1801 ст.

Сын: Саченко Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Саченко Фёдор Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1806 ст.

Дочь: Саченко Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Саченко Фёдор Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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