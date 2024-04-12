Саченко Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Восприемник
26.08.1789 ст.
Самуил Прокопьевич Кузменко
Бракосочетание
26.01.1791 ст.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Саченко Мелания Фёдоровна
Мать ребёнка: Саченко Феврония Герасимовна
Рождение ребёнка
21.03.1801 ст.
Мать ребёнка: Саченко Феврония Герасимовна
Рождение ребёнка
24.11.1806 ст.
Дочь: Саченко Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Саченко Феврония Герасимовна
Смерть
1809