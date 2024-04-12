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Саченко Фёдор Григорьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Саченко Григорий Иванович

Мать: Саченко Феодора Павловна

Криски, Чернігівська область
Восприемник
26.08.1789 ст.
Криски, Чернігівська область
Самуил Прокопьевич Кузменко
Бракосочетание
26.01.1791 ст.

Жена: Саченко Феврония Герасимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Саченко Мелания Фёдоровна

Мать ребёнка: Саченко Феврония Герасимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.03.1801 ст.

Сын: Саченко Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Саченко Феврония Герасимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1806 ст.

Дочь: Саченко Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Саченко Феврония Герасимовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1809
Криски, Чернігівська область
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