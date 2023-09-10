Саченко Феодора Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Саченко Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Саченко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Кобро (Саченко) Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Саченко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Саченко Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Саченко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Саченко Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Саченко Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно