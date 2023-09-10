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Саченко Феодора Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саченко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Саченко Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Саченко Григорий Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Кобро (Саченко) Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Саченко Григорий Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Саченко Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Саченко Григорий Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Саченко Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Саченко Григорий Иванович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область

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