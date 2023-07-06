Кривенко (Косяк) Герасим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кривенко Диомид Герасимович
Мать ребёнка: Кривенко Марфа Евсеевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Кривенко Параскева Герасимовна
Мать ребёнка: Кривенко Марфа Евсеевна
Смерть
1793
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Кривенко Ирина Герасимовна
Мать ребёнка: Кривенко Марфа Евсеевна