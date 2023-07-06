Кривенко (Косяк) Герасим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко (Косяк) Герасим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кривенко Диомид Герасимович

Мать ребёнка: Кривенко Марфа Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Кривенко Параскева Герасимовна

Мать ребёнка: Кривенко Марфа Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1793
Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Кривенко Ирина Герасимовна

Мать ребёнка: Кривенко Марфа Евсеевна

Криски, Чернігівська область