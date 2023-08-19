Кривенко Диомид Герасимович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
13.10.1801 ст.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кривенко Онуфрий Диомидович
Мать ребёнка: Кривенко Елена Филипповна
Рождение ребёнка
01.01.1817 ст.
Дочь: Кривенко Анисья Диомидовна
Мать ребёнка: Кривенко Елена Филипповна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кривенко Ксения Диомидовна
Мать ребёнка: Кривенко Елена Филипповна
Смерть
1855