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Кривенко Диомид Герасимович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кривенко Герасим Григорьевич

Мать: Кривенко Марфа Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
13.10.1801 ст.

Жена: Кривенко Елена Филипповна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кривенко Онуфрий Диомидович

Мать ребёнка: Кривенко Елена Филипповна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1817 ст.

Дочь: Кривенко Анисья Диомидовна

Мать ребёнка: Кривенко Елена Филипповна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кривенко Ксения Диомидовна

Мать ребёнка: Кривенко Елена Филипповна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1855
Криски, Чернігівська область
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