Кривенко (Михаленко) Елена Филипповна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
13.10.1801 ст.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кривенко Онуфрий Диомидович
Отец ребёнка: Кривенко Диомид Герасимович
Рождение ребёнка
01.01.1817 ст.
Дочь: Кривенко Анисья Диомидовна
Отец ребёнка: Кривенко Диомид Герасимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кривенко Ксения Диомидовна
Отец ребёнка: Кривенко Диомид Герасимович
Смерть
Неизвестно