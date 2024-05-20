Кривенко (Михаленко) Елена Филипповна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривенко (Михаленко) Елена Филипповна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Михаленко Филипп Иванович

Мать: Михаленко (Полевик) Ирина Ивановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
13.10.1801 ст.

Муж: Кривенко Диомид Герасимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кривенко Онуфрий Диомидович

Отец ребёнка: Кривенко Диомид Герасимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1817 ст.

Дочь: Кривенко Анисья Диомидовна

Отец ребёнка: Кривенко Диомид Герасимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кривенко Ксения Диомидовна

Отец ребёнка: Кривенко Диомид Герасимович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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