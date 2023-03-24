(Aidak) Helene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Aidak) Helene

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Aidak Karl

Мать: Aidak Anna

Смерть
Неизвестно
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