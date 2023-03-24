Aidak Karl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Aidak Karl

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1863

Дата смерти

12.02.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

1890 г.р.
1896 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1889

Жена: Aidak Anna

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Helene

Мать ребёнка: Aidak Anna

Рождение ребёнка
13.05.1896

Сын: Aidak Aleksander

Мать ребёнка: Aidak Anna

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Смерть
12.02.1951
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