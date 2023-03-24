Aidak Karl
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1863
Дата смерти12.02.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1889
Жена: Aidak Anna
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Helene
Мать ребёнка: Aidak Anna
Рождение ребёнка
13.05.1896
Сын: Aidak Aleksander
Мать ребёнка: Aidak Anna
Meeri mõis, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
12.02.1951