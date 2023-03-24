Aidak (Sõrra) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1866
Отец: Sõrra Jaan
Мать: Sõrra Marri
Бракосочетание
Около 1889
Муж: Aidak Karl
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Helene
Отец ребёнка: Aidak Karl
Рождение ребёнка
13.05.1896
Сын: Aidak Aleksander
Отец ребёнка: Aidak Karl
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Смерть
Неизвестно