Aidak (Sõrra) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Aidak (Sõrra) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1841 г.р.

Муж

1863 г.р.

Дети

1890 г.р.
1896 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1866

Отец: Sõrra Jaan

Мать: Sõrra Marri

Бракосочетание
Около 1889

Муж: Aidak Karl

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Helene

Отец ребёнка: Aidak Karl

Рождение ребёнка
13.05.1896

Сын: Aidak Aleksander

Отец ребёнка: Aidak Karl

Meeri mõis, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
Неизвестно
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