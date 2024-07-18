Козырева Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Козырев Тимофей
Мать: Марфа Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Столяров Никита Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Столярова Мария Никитична
Отец ребёнка: Столяров Никита Иванович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Столяров Никита Иванович
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Столяров Никита Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1952
Дочь: Столярова Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Столяров Никита Иванович
Смерть
1989