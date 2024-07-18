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Козырева Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Козырев Тимофей

Мать: Марфа Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Никита Иванович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Столяров Иван Никитич

Отец ребёнка: Столяров Никита Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Столярова Мария Никитична

Отец ребёнка: Столяров Никита Иванович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Столяров Михаил Никитич

Отец ребёнка: Столяров Никита Иванович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Столяров Петр Никитич

Отец ребёнка: Столяров Никита Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1952

Дочь: Столярова Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Столяров Никита Иванович

Смерть
1989

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