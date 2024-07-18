Столяров Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Столяров Иван
Мать: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Козырева Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Столярова Мария Никитична
Мать ребёнка: Козырева Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Козырева Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Козырева Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.10.1952
Дочь: Столярова Клавдия Никитична
Мать ребёнка: Козырева Ксения Тимофеевна
Смерть
1978