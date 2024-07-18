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Столяров Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Столяров Иван

Мать: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Столяров Иван Никитич

Мать ребёнка: Козырева Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Столярова Мария Никитична

Мать ребёнка: Козырева Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Столяров Михаил Никитич

Мать ребёнка: Козырева Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Столяров Петр Никитич

Мать ребёнка: Козырева Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.10.1952

Дочь: Столярова Клавдия Никитична

Мать ребёнка: Козырева Ксения Тимофеевна

Смерть
1978

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