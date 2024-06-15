Некрасова Евдокия Трофимова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Евдокия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасова Александр Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Некрасова) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Некрасова) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Некрасова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Некрасова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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