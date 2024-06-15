Некрасова Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Некрасова Александр Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Некрасова) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Некрасова) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Некрасова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Некрасова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно