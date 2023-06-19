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Некрасов Иван Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.02.1813

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1813

Отец: Некрасов Иван Петров

Мать: Некрасова Настасья Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасова Александр Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область