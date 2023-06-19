Некрасов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения22.02.1813
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1813
Отец: Некрасов Иван Петров
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Некрасова Александр Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860