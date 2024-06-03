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Оболенский Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.03.1812

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1812

Отец: Оболенский Дмитрий Николаевич

Мать: Оболенская (Дашкова) Елизавета Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлинская (Вудро) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.12.1850

Сын: Оболенский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Козлинская (Вудро) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
10.12.1851

Сын: Оболенский Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Козлинская (Вудро) Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Оболенская Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлинская (Вудро) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Оболенский Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Козлинская (Вудро) Мария Васильевна

Смерть
1860

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