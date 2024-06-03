Оболенский Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1812
Дата смерти1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1812
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1850
Сын: Оболенский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Козлинская (Вудро) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1851
Сын: Оболенский Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Козлинская (Вудро) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Оболенская Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлинская (Вудро) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Оболенский Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Козлинская (Вудро) Мария Васильевна
Смерть
1860