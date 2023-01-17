Фрунсон (Кушак) Любовь Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1920
Дата смерти14.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920
Отец: Кушак Исаак Давид)
Мать: Кушак (kushak) Рива Riva
Рождение ребёнка
26.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фрунсон Григорий Данилович
Рождение ребёнка
31.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фрунсон Григорий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1987
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349