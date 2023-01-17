Фрунсон (Кушак) Любовь Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрунсон (Кушак) Любовь Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1920

Дата смерти

14.04.1987

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920

Отец: Кушак Исаак Давид)

Мать: Кушак (kushak) Рива Riva

Рождение ребёнка
26.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фрунсон Григорий Данилович

Рождение ребёнка
31.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фрунсон Григорий Данилович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрунсон Григорий Данилович

Смерть
14.04.1987
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
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