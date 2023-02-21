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Фрунсон Григорий Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фрунсон Любовь Исааковна

Рождение ребёнка
31.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фрунсон Любовь Исааковна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрунсон Любовь Исааковна

Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
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