Фрунсон Григорий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фрунсон Любовь Исааковна
Рождение ребёнка
31.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фрунсон Любовь Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фрунсон Любовь Исааковна
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349