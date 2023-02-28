Русина-Чабанова Ольга Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чабанов Павел Леонтьевич
Мать: Чабанова Ганна
Рождение ребёнка
15.06.1932
Дочь: Русина Мария Петровна
Отец ребёнка: Русин Петр Ефимович
г.Кировск
Рождение ребёнка
25.07.1937
Дочь: Заика-Русина Зина Петровна
Отец ребёнка: Русин Петр Ефимович
Кировск Луганская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русин Петр Ефимович