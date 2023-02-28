Русина-Чабанова Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русина-Чабанова Ольга Павловна

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Место рождения

Хорошее

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чабанов Павел Леонтьевич

Мать: Чабанова Ганна

Рождение ребёнка
15.06.1932

Дочь: Русина Мария Петровна

Отец ребёнка: Русин Петр Ефимович

г.Кировск
Рождение ребёнка
25.07.1937

Дочь: Заика-Русина Зина Петровна

Отец ребёнка: Русин Петр Ефимович

Кировск Луганская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русин Петр Ефимович

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