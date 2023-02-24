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Русин Петр Ефимович

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Место рождения

с.Крымское Луганской обл

Дата рождения

1897

Дата смерти

17.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Крымское Луганской обл
Рождение ребёнка
01.01.1923

Сын: Русин Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

с.Крымское Луганской обл
Рождение ребёнка
15.06.1932

Дочь: Русина Мария Петровна

Мать ребёнка: Русина-Чабанова Ольга Павловна

г.Кировск
Рождение ребёнка
25.07.1937

Дочь: Заика-Русина Зина Петровна

Мать ребёнка: Русина-Чабанова Ольга Павловна

Кировск Луганская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русина Любовь Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русина-Чабанова Ольга Павловна

Смерть
17.04.1977
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