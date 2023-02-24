Русин Петр Ефимович
Место рожденияс.Крымское Луганской обл
Дата рождения1897
Дата смерти17.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Крымское Луганской обл
Рождение ребёнка
01.01.1923
Мать ребёнка: не указана
с.Крымское Луганской обл
Рождение ребёнка
15.06.1932
Дочь: Русина Мария Петровна
Мать ребёнка: Русина-Чабанова Ольга Павловна
г.Кировск
Рождение ребёнка
25.07.1937
Дочь: Заика-Русина Зина Петровна
Мать ребёнка: Русина-Чабанова Ольга Павловна
Кировск Луганская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русина Любовь Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1977