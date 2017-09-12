Русина Мария Петровна
Место рожденияг.Кировск
Дата рождения15.06.1932
Дата смерти12.09.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1932
г.Кировск
Бракосочетание
04.01.1955
Рождение ребёнка
31.07.1960
Дочь: Костюк- Русина Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Русин -Гопа Евгений Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1962
Дочь: Григорьева -Русина Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Русин -Гопа Евгений Иванович
Смерть
12.09.2017