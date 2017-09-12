Русина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русина Мария Петровна

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Место рождения

г.Кировск

Дата рождения

15.06.1932

Дата смерти

12.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1932

Отец: Русин Петр Ефимович

Мать: Русина-Чабанова Ольга Павловна

г.Кировск
Бракосочетание
04.01.1955

Муж: Русин -Гопа Евгений Иванович

Рождение ребёнка
31.07.1960

Дочь: Костюк- Русина Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Русин -Гопа Евгений Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1962

Дочь: Григорьева -Русина Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Русин -Гопа Евгений Иванович

Смерть
12.09.2017
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