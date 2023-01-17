Шепелева Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Шепелев Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Володина-Тюленева Евфросинья Степановна
Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Железная Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Зиновьева Меланья Степановна
Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Пиженкова Анна Степановна
Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Клиндукова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Поленина Агафья Степановна
Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно