Шепелева Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Агафья Васильевна

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Место рождения

Крупец, Брасовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Крупец, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Шепелев Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Володина-Тюленева Евфросинья Степановна

Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Железная Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Зиновьева Меланья Степановна

Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Пиженкова Анна Степановна

Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Шепелев Иван Степанович

Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Клиндукова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Поленина Агафья Степановна

Отец ребёнка: Шепелев Степан Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Степан Калинникович

Смерть
Неизвестно
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