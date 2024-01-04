Шепелев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелев Иван Степанович

Шепелев Иван Степанович

Место рождения

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Шепелев Степан Калинникович

Мать: Шепелева Агафья Васильевна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шепелев Иван Иванович

Мать ребёнка: Шепелева Меланья Михайловна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шепелева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шепелева Меланья Михайловна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1787

Сын: Шепелев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шепелева Меланья Михайловна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шепелев Степан Иванович

Мать ребёнка: Шепелева Меланья Михайловна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шепелев Петр Иванович

Мать ребёнка: Шепелева Меланья Михайловна

Неплюевка, Амонская волость, Рыльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Меланья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close