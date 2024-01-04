Шепелев Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Шепелева Меланья Михайловна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шепелева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шепелева Меланья Михайловна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Шепелева Меланья Михайловна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Шепелева Меланья Михайловна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Шепелева Меланья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно