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Шепелева Меланья Михайловна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шепелев Иван Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шепелева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шепелев Иван Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Шепелев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шепелев Степан Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шепелев Петр Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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