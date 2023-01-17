Зиновьева (Шепелева) Меланья Степановна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зиновьева Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Зиновьев Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Зиновьева Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Зиновьев Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Зиновьева Евфросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Зиновьев Ефим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно