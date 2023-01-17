Зиновьева (Шепелева) Меланья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева (Шепелева) Меланья Степановна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Шепелев Степан Калинникович

Мать: Шепелева Агафья Васильевна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Зиновьева Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Зиновьев Ефим Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Зиновьева Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Зиновьев Ефим Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Зиновьева Евфросинья Ефимовна

Отец ребёнка: Зиновьев Ефим Степанович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Ефим Степанович

Смерть
Неизвестно
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