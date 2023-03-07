Зиновьев Ефим Степанович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зиновьева Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Зиновьева Меланья Степановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Зиновьева Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Зиновьева Меланья Степановна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Зиновьева Евфросинья Ефимовна
Мать ребёнка: Зиновьева Меланья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно