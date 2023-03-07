Зиновьев Ефим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьев Ефим Степанович

Зиновьев Ефим Степанович

avatar

Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Зиновьева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Зиновьева Меланья Степановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Зиновьева Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Зиновьева Меланья Степановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Зиновьева Евфросинья Ефимовна

Мать ребёнка: Зиновьева Меланья Степановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Меланья Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close