Зиновьева Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева Евдокия Ефимовна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Зиновьев Ефим Степанович

Мать: Зиновьева Меланья Степановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1788
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