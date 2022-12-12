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Зиновьева Евдокия Ефимовна
Зиновьева Евдокия Ефимовна
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Место рождения
Неплюевка
, Рыльский уезд, Курская губерния
Дата рождения
1781
Дата смерти
1788
Пол
Женский
Отец
Зиновьев Ефим Степанович
1757 г.р.
Мать
Зиновьева (Шепелева) Меланья Степановна
1749 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Зиновьев Ефим Степанович
Мать:
Зиновьева Меланья Степановна
Неплюевка
, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1788
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