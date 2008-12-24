Архипов Денис Рашитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Денис Рашитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1987

Отец: не указан

Мать: Архипова Галина Александровна

Рождение ребёнка
24.12.2008

Сын: Архипов Алексей Денисович

Мать ребёнка: Архипова Наталья Вячеславовна

Рождение ребёнка
01.09.2015

Дочь: Архипова Анастасия Денисовна

Мать ребёнка: Архипова Наталья Вячеславовна

Рождение ребёнка
03.11.2018

Сын: Архипов Роберт Денисович

Мать ребёнка: Архипова Наталья Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Наталья Вячеславовна

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