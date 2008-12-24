Архипов Денис Рашитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1987
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.12.2008
Сын: Архипов Алексей Денисович
Мать ребёнка: Архипова Наталья Вячеславовна
Рождение ребёнка
01.09.2015
Дочь: Архипова Анастасия Денисовна
Мать ребёнка: Архипова Наталья Вячеславовна
Рождение ребёнка
03.11.2018
Мать ребёнка: Архипова Наталья Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно