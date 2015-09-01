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Архипова Анастасия Денисовна
Архипова Анастасия Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.2015
Пол
Женский
Отец
Архипов Денис Рашитович
1987 г.р.
Мать
Архипова (Макарова) Наталья Вячеславовна
Дети
Не указаны
Добавил:
НА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2015
Отец:
Архипов Денис Рашитович
Мать:
Архипова Наталья Вячеславовна
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