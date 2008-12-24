Архипова (Макарова) Наталья Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Макарова) Наталья Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Вячеслав Геннадьевич

Мать: Макарова Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
24.12.2008

Сын: Архипов Алексей Денисович

Отец ребёнка: Архипов Денис Рашитович

Рождение ребёнка
01.09.2015

Дочь: Архипова Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: Архипов Денис Рашитович

Рождение ребёнка
03.11.2018

Сын: Архипов Роберт Денисович

Отец ребёнка: Архипов Денис Рашитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Денис Рашитович

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