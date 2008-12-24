Архипова (Макарова) Наталья Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.2008
Сын: Архипов Алексей Денисович
Отец ребёнка: Архипов Денис Рашитович
Рождение ребёнка
01.09.2015
Дочь: Архипова Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Архипов Денис Рашитович
Рождение ребёнка
03.11.2018
Отец ребёнка: Архипов Денис Рашитович
Бракосочетание
Неизвестно