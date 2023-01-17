Кислинский Стефан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кислинский Илья Стефанович
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кислинский Федор Стефанович
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислинская Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно