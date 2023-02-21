Кислинская Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кислинский Илья Стефанович

Отец ребёнка: Кислинский Стефан

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кислинский Федор Стефанович

Отец ребёнка: Кислинский Стефан

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Стефан

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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