Кислинская Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кислинский Илья Стефанович
Отец ребёнка: Кислинский Стефан
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кислинский Федор Стефанович
Отец ребёнка: Кислинский Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кислинский Стефан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно