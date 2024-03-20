Рубанова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1955
Сын: Рубанов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Рубанов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лашкова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Рубанов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полетаева Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Рубанов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно