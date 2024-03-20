Рубанова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1955

Сын: Рубанов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Рубанов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лашкова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Рубанов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полетаева Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Рубанов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Григорий Иванович

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